Mille iscritti, si è raggiunto il tetto massimo delle iscrizioni. Grande successo per la 53esima edizione della Sgamelàa d’Vigezz, baciata da una bella giornata di sole. Erano 351 gli iscritti al giro classico dei 25 chilometri. Invece 251 i partecipanti al minigiro. Primo a tagliare il traguardo nel giro classico è stato Roberto Giacomotti in 1h 32’ 04”. Seconda piazza per Thomas Floriani in 1h 35’ 42”. Terzo Matteo Fodrini in 1h 37’39”. In rosa vittoria per Corinna Vanni con il tempo di 2h 05 06".
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Attualità | 30 agosto 2026, 12:00
Sgamelàa d’Vigezz da record: mille iscritti per la 53ª edizione FOTO
Tetto massimo raggiunto e grande partecipazione per la classica della Valle Vigezzo, premiata da una splendida giornata di sole. Roberto Giacomotti vince il giro dei 25 chilometri, tra le donne trionfa Corinna Vanni
Mille iscritti, si è raggiunto il tetto massimo delle iscrizioni. Grande successo per la 53esima edizione della Sgamelàa d’Vigezz, baciata da una bella giornata di sole. Erano 351 gli iscritti al giro classico dei 25 chilometri. Invece 251 i partecipanti al minigiro. Primo a tagliare il traguardo nel giro classico è stato Roberto Giacomotti in 1h 32’ 04”. Seconda piazza per Thomas Floriani in 1h 35’ 42”. Terzo Matteo Fodrini in 1h 37’39”. In rosa vittoria per Corinna Vanni con il tempo di 2h 05 06".
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