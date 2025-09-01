Escursionista tedesca soccorsa di notte a Pieve Vergonte

Nella tarda serata di ieri, attorno alle 22.30, una donna di nazionalità tedesca ha perso l’orientamento nei pressi del rio Marmazza, a Pieve Vergonte, mentre stava percorrendo un sentiero in zona impervia. In difficoltà ma in grado di comunicare la propria posizione, l’escursionista è riuscita a fornire ai soccorritori le coordinate esatte del luogo in cui si trovava.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando del VCO, insieme al Soccorso Alpino e al SAGF della Guardia di Finanza. La squadra mista di soccorritori è riuscita a raggiungerla intorno all’una di notte, affrontando le difficoltà legate all’oscurità e alla natura impervia del terreno.

Dopo il primo contatto, la donna è stata recuperata dall’elicottero sanitario abilitato al volo notturno e trasferita in ospedale per accertamenti.

Grazie al coordinamento tra le sale operative e al lavoro sinergico delle diverse squadre di soccorso, l’intervento si è concluso positivamente, garantendo il recupero in sicurezza della persona coinvolta.