Domodossola, Rai 1 fa tappa all’Officina del Cioccolato

Le telecamere della Rai sono tornate a Domodossola. Nella mattinata di martedì 25 agosto la troupe di “Camper - Osteria Italia”, con la conduttrice Annalisa Baldi, ha raggiunto la Pasticceria Grandazzi per realizzare un servizio dedicato alla sua Officina del Cioccolato.

Le riprese saranno trasmesse giovedì 3 settembre su Rai 1 dalle 12.00, e porteranno sul piccolo schermo una realtà che accompagna Domodossola da quasi un secolo. La Pasticceria Grandazzi risale infatti al 1927 e nel tempo ha mantenuto un forte legame con la lavorazione artigianale del cioccolato.

A raccontare il dietro le quinte della giornata sono Paola, Cristiana e Alessandra Cabalà, le tre sorelle della famiglia Cabalà alla guida della Pasticceria Grandazzi. "La troupe di Camper - Osteria Italia è tornata in Ossola e all’Officina del Cioccolato ha realizzato un servizio sulla storia e sulla produzione delle nostre creazioni in cioccolato. La conduttrice Annalisa Baldi ci ha intervistate e ha voluto provare anche lei a lavorare con noi". Proprio la fantasia delle loro creazioni, insieme alla lunga storia della Pasticceria Grandazzi, è stata al centro del servizio realizzato dalla Rai.

"Hanno puntato molto sull’originalità del nostro cioccolato e sulla nostra storia centenaria – raccontano Paola, Cristiana e Alessandra Cabalà –. Per noi è stato molto interessante e divertente. Abbiamo anche scoperto quanto lavoro si nasconde dietro pochi minuti di video messi in onda: praticamente hanno girato qui da noi per un’intera mattinata".

La visita della troupe è stata così l’occasione per raccontare la storia della Pasticceria Grandazzi e della famiglia Cabalà, insieme al lavoro artigianale che ancora oggi viene svolto nell’Officina del Cioccolato.

L’appuntamento con il servizio realizzato a Domodossola è per giovedì 3 settembre dalle 12.00 su Rai 1, all’interno di “Camper - Osteria Italia”.