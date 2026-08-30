La Walser Stuba in finale su Rai 1: Matteo Sormani e Gianluca Barp si giocano la vittoria di “Camper. Osterie d’Italia”

La Walser Stuba di Riale, con lo chef Matteo Sormani e il suo commis Gianluca Barp, è finalista di “Camper. Osterie d’Italia”, la trasmissione di Rai Uno in onda nella tarda mattinata. Da lunedì la coppia ossolana sarà impegnata nella finale del programma, che per quattro giorni metterà a confronto ai fornelli la realtà di Riale con un’osteria di Bologna, in rappresentanza dell’Emilia-Romagna.

Una sfida gastronomica che diventa anche una grande occasione di promozione per l’intero territorio. Per quattro giornate, infatti, mentre Sormani e Barp saranno negli studi di Roma, la trasmissione si collegherà in diretta con l’Ossola, portando nelle case degli italiani paesaggi, prodotti, tradizioni e peculiarità di questa parte del Piemonte.

Il calendario dei collegamenti attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio. Si partirà lunedì dalla Cascata del Toce, in Formazza; martedì la diretta sarà da Viceno di Crodo; mercoledì le telecamere arriveranno a Macugnaga, mentre giovedì sarà Cannobio a chiudere il percorso televisivo. Quattro appuntamenti che permetteranno di raccontare non soltanto l’enogastronomia, ma anche l’artigianato, le tradizioni e le eccellenze locali.

Per Matteo Sormani la finale rappresenta un impegno importante, ma anche un’esperienza particolarmente gratificante. "È un'esperienza che è molto impegnativa ma anche gratificante. Ci siamo organizzati e preparati al meglio - racconta lo chef, che per la sfida ha scelto di puntare sulla cucina ossolana nella sua completezza -. Proporrò piatti del territorio nella sua integralità, utilizzando tutti i prodotti delle valli ossolane e presenterò ricette storiche e ricette innovative". I piatti, però, resteranno ancora segreti fino alla diretta: "Ovviamente non posso svelare quali saranno i piatti, che sono stati comunque scelti dalla produzione tra quelli che ho sottoposto e li eseguirò poi in diretta assieme a Gianluca Barp".

Proprio Barp sottolinea il valore che la partecipazione alla finale avrà ben oltre la competizione culinaria. "Sono veramente molto soddisfatto e felice di questa finale, perché sarà di nuovo un momento di grandissima promozione turistica per il nostro territorio ma anche per tutto il Piemonte".

La presenza di Rai Uno sarà infatti l’occasione per mostrare a un pubblico nazionale un territorio attraverso i suoi prodotti e le sue tradizioni, ma anche attraverso le persone che quotidianamente lo vivono e lo raccontano. "Siamo orgogliosi infatti di rappresentare la nostra regione – aggiunge Barp – e ringrazio tutte le Pro loco, le amministrazioni comunali e i vari soggetti che hanno collaborato con la produzione e con noi per organizzare le dirette".

Il primo appuntamento sarà lunedì mattina alla Cascata del Toce e Barp rivolge un invito alla popolazione a partecipare numerosa. La presenza del pubblico contribuirà infatti a rendere ancora più significativo il collegamento televisivo e a mostrare agli spettatori di Rai Uno la partecipazione del territorio. "Si partirà appunto con la Cascata del Toce lunedì – conclude Barp – e a questo proposito invito tutti coloro che vogliono partecipare a raggiungere la Cascata del Toce perché in mattinata avremo bisogno di tanta gente, per far vedere, insomma, la grande partecipazione anche del territorio".