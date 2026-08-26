Tragedia di Campliccioli, chi erano Alessandro Muscinelli e Antonella Pagliarani

La tragedia avvenuta questa mattina, mercoledì 26 agosto, alla diga di Campliccioli ha spezzato le vite di Alessandro Angelo Muscinelli, 62 anni, e Antonella Pagliarani, 63 anni. Dietro ai nomi delle due vittime dell'incidente con l'autogiro in alta Valle Antrona ci sono storie e legami che uniscono Milano, il Verbano e l'Ossola.

Muscinelli viveva ormai da anni a Pollino, frazione di Premeno, nella casa di famiglia. Il suo legame con Pollino e Premeno, però, aveva radici molto più lontane: i Muscinelli erano infatti una famiglia di villeggianti storici della zona, frequentata per anni prima che Alessandro decidesse di stabilirvisi definitivamente e farne il luogo in cui vivere.

In paese era una persona molto conosciuta. Ingegnere, aveva lavorato in passato nel settore automobilistico, anche per case automobilistiche di marchi molto noti. Quella per le auto era rimasta una delle sue grandi passioni ed era diventata anche la sua attività: commerciava ancora oggi infatti in auto usate.

Ma i motori non erano la sua unica passione. Muscinelli era anche un grande amante dei cani, animali ai quali era particolarmente legato. Accanto a questa passione c'era poi quella per il volo. Era infatti legato all'associazione Croce Alata, con base all'aviosuperficie di Megolo di Pieve Vergonte, punto di riferimento per gli appassionati di volo della zona.

Alessandro Muscinelli lascia un fratello e una sorella, oltre alle tante persone che negli anni avevano imparato a conoscerlo a Pollino e Premeno.

Con lui questa mattina sull'autogiro c'era Antonella Pagliarani, classe 1963 e residente a Milano. La donna era la compagna del fratello di Muscinelli. Un particolare che rende ancora più drammatico quanto accaduto: proprio il fratello del pilota, secondo quanto emerso nelle ore successive alla tragedia, stava salendo a piedi verso la zona di Campliccioli e avrebbe assistito all'incidente.

L'autogiro sul quale viaggiavano Muscinelli e Pagliarani, giunto nei pressi della diga, ha urtato i cavi dell'impianto che sale verso Camposecco. Dopo l'impatto il velivolo ha preso fuoco ed è precipitato a valle dello sbarramento. Per le due persone a bordo non c'è stato nulla da fare.

A dare l'allarme sono state alcune persone presenti nella zona. Immediato l'intervento della macchina dei soccorsi, con Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e militari del Sagf della Guardia di Finanza di Domodossola.

Nel pomeriggio sono iniziate le operazioni per il recupero e la composizione delle salme, mentre agli investigatori spetta ora il compito di ricostruire ogni aspetto del volo e della tragedia.

La notizia della morte di Alessandro Muscinelli ha profondamente colpito Pollino e Premeno, località alle quali la sua famiglia era legata da generazioni di villeggiatura e che lui aveva infine scelto come casa. Qui era diventato una presenza conosciuta, con le sue passioni per le auto, il volo e soprattutto per i cani.

Una giornata iniziata come un volo sulle montagne dell'Ossola si è così trasformata in una tragedia che unisce nel dolore il Verbano, Milano e la Valle Antrona e che ha colpito in maniera devastante una stessa famiglia.