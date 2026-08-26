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Cronaca | 26 agosto 2026, 16:06

Tragedia a Campliccioli, le vittime sono Alessandro Angelo Muscinelli e Antonella Pagliarani

I due, entrambi lombardi, erano a bordo dell'ultraleggero precipitato in alta Valle Antrona. L'uomo era residente a Premeno

Tragedia a Campliccioli, le vittime sono Alessandro Angelo Muscinelli e Antonella Pagliarani

Bilancio drammatico per l’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, in alta Valle Antrona: un elicottero ultraleggero è precipitato nella zona del lago di Campliccioli, causando la morte delle due persone a bordo. Le vittime sono Alessandro Angelo Muscinelli, ingegnere lombardo di 62 anni residente a Premeno, e Antonella Pagliarani, classe 1963, residente nella provincia di Milano.

I due erano decollati questa mattina con un autogiro biposto dall’aviosuperficie di Megolo. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe urtato i cavi della teleferica presente in zona e avrebbe poi preso fuoco, precipitando ai piedi della diga.

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Redazione

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