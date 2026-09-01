Incendio all’Alpe Colma dichiarato estinto, riaprono i sentieri

È stato dichiarato estinto l’incendio boschivo che aveva interessato la zona dell’Alpe Colma, nel territorio di Borgomezzavalle. Il Comune ha quindi revocato il divieto di transito lungo i sentieri di accesso all’area.

Il provvedimento è stato firmato lunedì 1° settembre dal sindaco Stefano Bellotti e riguarda i sentieri C07, C09 e C96, che erano stati chiusi con un’ordinanza del 14 agosto a causa del rogo allora in corso.

La decisione arriva dopo la comunicazione del Comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, secondo cui l’incendio è da ritenersi estinto. Sono quindi venute meno le condizioni di pericolosità che avevano portato alla chiusura dei percorsi.

Con la revoca dell’ordinanza torna dunque possibile transitare sui tre sentieri che conducono all’Alpe Colma.