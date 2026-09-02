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Confine | 02 settembre 2026, 07:40

Semestre positivo per le Ferrovie Federali Svizzere

Crescono utili e passeggeri e migliora il grado di puntualità dei treni

Semestre positivo per le Ferrovie Federali Svizzere

Bilancio positivo per le Ferrovie federali svizzere (Ffs) nel primo semestre di quest’anno. LO rendono noto le stesse Ffs:  i loro treni hanno trasportato in media 1,45 milioni di viaggiatori al giorno, il 4,0% in più rispetto al primo semestre 2025 (1,39 milioni). Inoltre, il grado di  soddisfazione della clientela è aumentato, toccando quota 80,1 punti e soprattutto  - contrariamente all’Italia - la puntualità si è mantenuta su livelli elevati, attestandosi al 94,1%, 0,4 punti percentuali sotto il dato fatto registrare l’anno scorso.

Le Ffs hanno anche fatto registrare un risultato positivo  finanziariamente parlando con un utile di 126 milioni di franchi  contro i 48 milioni del 2025 circa 500 milioni di franchi.

Renato Balducci

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