Semestre positivo per le Ferrovie Federali Svizzere

Bilancio positivo per le Ferrovie federali svizzere (Ffs) nel primo semestre di quest’anno. LO rendono noto le stesse Ffs: i loro treni hanno trasportato in media 1,45 milioni di viaggiatori al giorno, il 4,0% in più rispetto al primo semestre 2025 (1,39 milioni). Inoltre, il grado di soddisfazione della clientela è aumentato, toccando quota 80,1 punti e soprattutto - contrariamente all’Italia - la puntualità si è mantenuta su livelli elevati, attestandosi al 94,1%, 0,4 punti percentuali sotto il dato fatto registrare l’anno scorso.

Le Ffs hanno anche fatto registrare un risultato positivo finanziariamente parlando con un utile di 126 milioni di franchi contro i 48 milioni del 2025 circa 500 milioni di franchi.