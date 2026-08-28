Caddo e Preglia, obbligo di bollire l’acqua per uso alimentare

A Caddo e Preglia, nel comune di Crevoladossola, l’acqua destinata all’uso alimentare deve essere preventivamente bollita. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Ferroni di questa mattina, venerdì 28 agosto.

Il provvedimento è stato adottato dopo che le analisi effettuate dall’Asl Vco hanno riportato valori non conformi dell’acqua nelle due località. L’amministrazione comunale ha quindi disposto l’obbligo di bollitura preventiva dell’acqua prima del suo utilizzo a scopo alimentare.