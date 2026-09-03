In trent’anni il Vallese ''guadagnerà'' circa 67.700 residenti

‘’Secondo le nuove proiezioni di demografia del Servizio cantonale di statistica e perequazione, nei prossimi trent’anni il cantone Vallese guadagnerà circa 67.700 residenti, soprattutto grazie alle migrazioni’’. Lo scrive Nos Alpes, il giornale digitale aostano che analizza i dati della popolazione del Vallese, che dovrebbe salire verso i 444 mila abitanti.
‘’Al 31 dicembre 2025 – scrive il sito - il Vallese contava 376.113 residenti permanenti. Nello scenario demografico medio saranno 443.765 nel 2055: 67.700 abitanti in più in trent’anni, con una crescita media annua dello 0,55 per cento.
Dal 2000 il Vallese cresce più rapidamente della Svizzera nel suo complesso. Il tasso medio annuo è stato dell’1,24 per cento, contro lo 0,95 per cento nazionale’’.
Tra le città che più traggono giovamento dalla crescita dalla popolazione ci sono Briga, Martigny e Sion.
Dati che permettono al sito giornalistico aostano di analizzare come la ‘’concentrazione della popolazione avvenga nei poli più dinamici e si riduca invece in alcune aree rurale e di montagna’’.
In questo caso però il Vallese vedrà aumentare l’età media della popolazione: un abitate su tre avrà almeno 65 anni. Nos Alpes rimarca come ’’oggi gli over 65 siano il 21 per cento della popolazione. Nel 2055 arriveranno al 31 per cento. Nello stesso periodo la quota degli under 20 scenderà dal 19 al 15 per cento’’