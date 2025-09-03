Domodossola, muore una donna investita da un camion

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 3 settembre a Domodossola, nei pressi del supermercato Tigros. Intorno alle 9:30, una donna di 83 anni è stata travolta da un mezzo pesante in fase di manovra di fronte al supermercato.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e i soccorsi sono giunti sul posto in tempi rapidi. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, le ferite riportate dalla vittima si sono rivelate troppo gravi: la donna è deceduta sul posto.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Aliquota radiomobile.



