Domodossola, truffano un’anziana fingendosi operatori bancari: denunciati due uomini

Nei giorni scorsi gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola hanno denunciato due uomini, residenti in Campania e in Puglia, per truffa ai danni di una donna ottantenne di Domodossola. L'anziana donna aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per un operatore bancario e con la scusa di doverle bloccare alcuni pagamenti esteri che sosteneva essere stati disposti sul suo contro corrente le chiedeva di digitare un codice. Raggirata dal truffatore l'anziana effettuava due transazioni per un totale di quasi 3000 euro.

La donna avvedutasi del raggiro ha sporto denuncia presso l'Ufficio della Polizia di Stato di Domodossola e gli operatori sono riusciti a risalire agli intestatari dei conti correnti su cui erano state effettuate le due transazioni.

I due soggetti, di circa 50 anni, residenti fuori provincia,entrambi recanti precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verbania per truffa in concorso.

La Polizia di Stato è costantemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto a questo tipo di reati ed invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto alle Forze di polizia.