Convocato il consiglio comunale: al centro Borgo della Cultura, parcheggi e Idrablu

È convocata per giovedì 15 ottobre alle 18.00 la prossima seduta del consiglio comunale di Domodossola. Tra i punti all’ordine del giorno, spiccano diverse interrogazioni e interpellanze presentate da parte dei gruppi di minoranza.

Il Partito Democratico interpella la giunta in merito ad uno dei progetti più importanti attualmente in corso: il restauro e il ripristino dell’illuminazione e dei manufatti artistici all’interno del Borgo della Cultura.

Si parlerà anche di parcheggi, con un’interrogazione presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia in merito all’accesso agli stalli a pagamento con sbarra per carico e scarico dei residenti e per i titolari di contrassegno per disabili. Infine, due interrogazioni, da parte di Partito Democratico e Impegno Civico per Domodossola, su un tema comune: l’accorpamento della società Idrablu Spa ad Acqua Novara Vco.

Gli altri punti all’ordine del giorno sono riguardano, invece, aspetti più tecnici: l’approvazione del bilancio consolidato, una variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2027-2028 e l’individuazione delle aree non metanizzate del comune per l’aggiornamento 2026. Infine, il coniglio discuterà la proroga della convenzione tra il Comune di Domodossola e l'Unione Montana Media Ossola per la gestione in forma associata delle funzione di tutela, promozione e sviluppo della montagna.