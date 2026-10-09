Flavio Stroppini presenta “Una passeggiata artica” allo Spazio Contemporaneo

Un viaggio tra i ghiacci della Groenlandia, alla scoperta di una quotidianità lontana dal mondo e dalle sue connessioni. È il racconto al centro di “Una passeggiata artica”, l'ultimo libro dello scrittore ticinese Flavio Stroppini, che sarà presentato oggi, venerdì 9 ottobre, alle 18.00 allo Spazio Contemporaneo di via Teatro 1 a Domodossola.

L'incontro è organizzato dall'associazione culturale LetterAltura e dal Circolo letterario “L'Obelisco”, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso di Domodossola.

Il volume, pubblicato da Ediciclo, ripercorre l'esperienza vissuta dall'autore nel 2023, quando trascorse un mese in Groenlandia, immerso in un ambiente solitario e distante dalla frenesia della vita quotidiana. Un'esperienza di isolamento e scoperta, alla ricerca di un modo diverso di vivere il tempo e lo spazio.

Flavio Stroppini, nato e residente in Ticino, è autore di reportage e romanzi, oltre che di numerosi spettacoli teatrali. Nel corso della sua carriera ha scritto e diretto più di 300 radiodrammi, podcast e produzioni dal vivo per la Radiotelevisione Svizzera Italiana. Diverse sue sceneggiature sono state inoltre prodotte e trasmesse da emittenti televisive internazionali.

L'appuntamento offrirà al pubblico l'occasione di conoscere da vicino l'autore e approfondire i temi del libro, tra viaggio, solitudine e rapporto con la natura.

L'ingresso è a offerta consapevole, con il ricavato destinato a sostenere le attività culturali di LetterAltura e del Circolo letterario “L'Obelisco”.