Domodossola, “Oratorio in festa” entra nel vivo con una serata di musica e testimonianze

Entra nel vivo a Domodossola “Oratorio in festa”, la manifestazione promossa dall’Oratorio Sacro Cuore che fino a domenica 11 ottobre propone quattro giornate di incontri, momenti di preghiera, musica, sport e occasioni di aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie.

Dopo l'apertura di ieri sera, con la testimonianza di Giovanni Pellerin ad Assisi, questa sera, venerdì 9 ottobre, il programma prevede alle 20.00 un'apericena a offerta libera. Alle 21.00 spazio all'incontro “Essere umani: quando la vita diventa missione”, una serata tra musica, storie e testimonianze con don Marco Magarelli. L'ingresso è libero.

La festa proseguirà domani, sabato 10 ottobre, con un pomeriggio dedicato soprattutto ai più giovani. Dalle 14.30 apriranno gli stand, mentre dalle 15.00 saranno proposti giochi sportivi e attività di basket, pallavolo, calcio e arti marziali. Alle 17.00 è prevista la merenda per i bambini e alle 17.30 prenderanno il via i tornei misti di calcio a 5 e pallavolo.

In serata, alle 18.30, aperitivo in musica con “Fermata d'emergenza – Anni '80, '90 e 2000”, seguito alle 20.45 dal talent show e alle 22.00 dal dj set.

Domenica la manifestazione si concluderà con la messa delle 11.00 nel cortile dell'oratorio, il pranzo delle 12.30 e, nel pomeriggio, la 50ª edizione della Marcia degli Scarponcini, con ritrovo alle 14.00 e partenza alle 14.30. Non mancheranno musica, tornei e giochi per i più piccoli.