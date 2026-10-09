Domodossola, torna “Suona il sipario”: musica e spettacoli per i più piccoli

Riparte “Suona il sipario”, la rassegna musicale per famiglie promossa dal Sistema Bibliotecario del Vco in collaborazione con la biblioteca Contini di Domodossola, con il contributo della Fondazione Paola Angela Ruminelli. La manifestazione, in scena a Domodossola tra ottobre e dicembre, si propone come un’occasione speciale per avvicinare i più piccoli alla musica dal vivo.

L’iniziativa - che si inserisce nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia” realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo - offrirà ai bambini e alle loro famiglie la possibilità di vivere esperienze culturali e artistiche nuove e stimolanti. È un’occasione particolarmente importante per il territorio perché il potenziamento creativo è essenziale per lo sviluppo di ogni individuo e l’accesso alle varie forme d’arte rappresenta una risorsa preziosa lungo tutto il corso dell’esistenza e in particolare nei primi anni di vita. Il programma prevede due spettacoli, tre laboratori e un momento di formazione per volontari, insegnanti e tutti coloro che operano a contatto con il mondo dell’infanzia.

Si inizia sabato 17 ottobre alle 16.00 al Collegio Rosmini con lo spettacolo “Milo e Maya” con Anna Fascendini e Arianna Losi, indicato per bambini dai 12 ai 3 mesi. Si prosegue poi con tre laboratori proposti da SuoniAmo e AmaMusica, sempre al Collegio Rosmini. Il 24 ottobre alle 10.30 il laboratorio si rivolge ai bambini da 0 a 36 mesi, mentre sabato 7 e 28 novembre alle 15.30 due esperienze dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ogni laboratorio sarà un’occasione per consentire ai piccoli partecipanti di sperimentare l’uso della voce cantata e parlata, l’ascolto, il movimento ritmico in un’atmosfera stimolante in cui il linguaggio musicale si articolerà attraverso canti, filastrocche e danze.

Sabato 5 dicembre è previsto un momento di formazione per volontari, insegnanti e per tutti coloro che operano a contatto con il mondo dell’infanzia a cura di Elisabetta Garilli, artista ed esperta di didattica musicale. Il titolo dell’incontro sarà “Gli albi illustrati e la musica – relazione fra suono, parola, ritmo, movimento”.

Infine, domenica 6 dicembre all’auditorium Bertamini del Collegio Rosmini lo spettacolo “Tinotino, Tinotina, Tino Tin Tin Tin” a cura di Garilli Sound Project: la storia di un bambino con la passione per le percussioni che cerca i suoni dentro qualsiasi cosa. Attraverso la magia della musica, la sua vicenda ci racconta con delicatezza e poesia l’importanza di ascoltare se stessi per realizzare i propri talenti. L’età indicata è dai 3 ai 6 anni.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione tramite il sito di Cultura per Crescere Vco (qui il link). Per informazioni è possibile contattare la biblioteca di Domodossola al numero 0324 242232 oppure all’indirizzo biblioteca@comune.domodossola.vb.it.