Mergozzo, oltre 1.600 partecipanti agli eventi di Dimensione Sport nel 2026

Un anno di sport, di partecipazione e di emozioni. È quello vissuto nel 2026 dalla ASD Dimensione Sport, protagonista di una stagione ricca di appuntamenti che ha portato a Mergozzo centinaia di atleti, appassionati e famiglie.

Dal Cimento Invernale alle gare podistiche, dal nuoto al triathlon, ogni manifestazione è stata qualcosa di più di una semplice competizione: un’occasione per stare insieme, mettersi alla prova e vivere lo sport, ciascuno secondo le proprie possibilità e i propri obiettivi.

La stagione si è aperta con il Cimento Invernale, che ha fatto registrare il record di partecipazione con 114 iscritti, per proseguire con il Giro Podistico del Lago di Mergozzo, capace di richiamare ben 740 partecipanti. A luglio è stata la volta della Traversata del Lago, con oltre 300 nuotatori, mentre il grande appuntamento dell’estate è stato il Triathlon Internazionale-VCO, giunto alla 31ª edizione, con quasi 400 concorrenti. A chiudere la stagione, la novità di Mergozzo Waterproof, che ha visto al via quasi 100 partecipanti impegnati nei due chilometri di nuoto.

Numeri importanti, ma dietro alle cifre c’è soprattutto una filosofia: lo sport è vita. È movimento, salute, amicizia, confronto e voglia di superare i propri limiti. Non significa necessariamente vincere: può voler dire affrontare una nuova sfida, portare a termine una corsa, attraversare il lago oppure semplicemente presentarsi al via per la prima volta.

Ed è proprio questa la possibilità che Dimensione Sport vuole offrire: un’occasione per esserci, stare bene e sentirsi parte di qualcosa.

Lo sport diventa così anche comunità. Ci si incontra, ci si sostiene e si condividono fatica, emozioni e sorrisi. E questa comunità non si limita agli atleti e agli organizzatori: per la realizzazione dei nostri eventi vengono coinvolte numerose associazioni e realtà del territorio, con oltre 100 persone impegnate nelle diverse manifestazioni. Un coinvolgimento che rappresenta un supporto fondamentale per la buona riuscita degli appuntamenti, ma che contribuisce anche a dare continuità e sostenere nel tempo queste realtà, mantenendone vive le attività e il loro ruolo all’interno della comunità.

Le manifestazioni sportive producono inoltre un doppio beneficio per il territorio: nell’immediato generano indotto per strutture ricettive, ristoranti, bar e attività locali; nel tempo contribuiscono a far conoscere Mergozzo e l’intera zona, attirando nuovi visitatori anche al di là dei giorni delle gare.

Alla fine, più delle classifiche restano le persone, le emozioni e il piacere di aver vissuto qualcosa insieme. È questo lo spirito di Dimensione Sport: uno sport aperto a tutti, capace di far stare bene, creare comunità e dare valore a Mergozzo e a tutto il territorio.