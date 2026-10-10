Lo Pan Ner arriva a Coimo, Vogogna e Aurano: un fine settimana dedicato al pane di segale

Il pane di segale torna protagonista nelle valli ossolane con un nuovo fine settimana di appuntamenti dedicati alle tradizioni e ai sapori della montagna. Sabato 10 e domenica 11 ottobre prosegue Lo Pan Ner, la manifestazione transfrontaliera che coinvolge numerose località dell'arco alpino.

Dopo gli appuntamenti dello scorso fine settimana, l'iniziativa farà tappa a Coimo, in Valle Vigezzo, e a Vogogna e Aurano, nell'area della Val Grande. Tre località coinvolte in un calendario che punta a valorizzare la cultura del pane di segale e le antiche tradizioni delle comunità montane.

La manifestazione, coordinata sul territorio dalle Aree Protette dell'Ossola, propone nel corso del mese aperture dei forni comunitari, degustazioni, passeggiate e iniziative culturali dedicate alla lavorazione del pane e ai prodotti tipici alpini.