Lo Pan Ner prosegue in Ossola, il pane di segale protagonista anche domenica

Prosegue anche domenica 11 ottobre Lo Pan Ner, la manifestazione dedicata al pane di segale che per tutto il mese coinvolge i paesi delle valli ossolane e dell'arco alpino transfrontaliero.

Il secondo fine settimana dell'iniziativa vede protagoniste le località di Coimo, in Valle Vigezzo, Vogogna e Aurano, nell'area della Val Grande. Un'occasione per riscoprire il ruolo che il pane di segale ha avuto nella vita quotidiana delle comunità di montagna, attraverso iniziative legate alla tradizione e alla valorizzazione dei prodotti locali.

Il calendario, coordinato dalle Aree Protette dell'Ossola, proseguirà nel fine settimana del 17 e 18 ottobre con appuntamenti a Vagna e Vallesone, nel territorio di Domodossola, Montecrestese, Intragna e Tappia di Villadossola. Domenica 18 ottobre sono inoltre previste iniziative a Cavandone, nel territorio di Verbania, e la Mostra Pomologica a Villadossola.

La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre, con gli ultimi appuntamenti a Colloro, nel comune di Premosello Chiovenda, e a Masera.

Per partecipare alle attività è consigliato consultare i programmi delle singole località, verificando eventuali obblighi di prenotazione.