Questi gli autovelox attivi in Piemonte fino a domenica 19 ottobre

La Polizia di Stato ha diffuso l’elenco aggiornato delle strade e autostrade che, nel corso della settimana, saranno soggette a controlli della velocità nell’ambito del programma nazionale di prevenzione.

L’iniziativa mira a favorire una guida più sicura e responsabile, promuovendo il rispetto dei limiti di velocità e riducendo così il rischio di incidenti stradali.

Ecco l’elenco delle tratte in cui saranno attivi gli autovelox nei prossimi giorni.

Ecco l’elenco senza punti elenco, ordinato per data e per tipo di strada:

13/10/2025

Autostrade

A 04 Torino - Milano NO

A 06 Torino-Savona CN

A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia AL

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

Strade Statali

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 231 di Santa Vittoria AT

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 32 Ticinese NO

SS 703 Tangenziale Est Novara NO

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 23 Colle Sestriere TO

Strade Provinciali

SP 3 Sant'Albano Stura CN

SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 142 del Biellese NO

SP 229 Lago d'Orta NO

SP 299 di Alagna NO

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 Tangenziale Bra CN

SP 53 San Giorgio Canavese TO

14/10/2025

Autostrade

A 04 Torino - Milano NO

A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

A 26-A7 AL

Strade Statali

SS 10 Asti - Torino AT

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 32 Ticinese NO

SS 703 Tangenziale Est Novara NO

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 23 Colle Sestriere TO

Strade Provinciali

SP 3 Sant'Albano Stura CN

SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 142 del Biellese NO

SP 166 della Val d'Ossola VB

SP 229 Lago d'Orta NO

SP 299 di Alagna NO

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 Tangenziale Bra CN

SP 53 San Giorgio Canavese TO

15/10/2025

Autostrade

A 04 Torino - Milano NO

A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 26-A7 AL

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

Strade Statali

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 30 Val Bormida AL

SS 32 Ticinese NO

SS 456 AT

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 703 Tangenziale Est Novara NO

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 23 Colle Sestriere TO

Strade Provinciali

SP 3 Sant'Albano Stura CN

SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 142 del Biellese NO

SP 229 Lago d'Orta NO

SP 299 di Alagna NO

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 Tangenziale Bra CN

SP 53 San Giorgio Canavese TO

16/10/2025

Autostrade

A 04 Torino - Milano NO

A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 33 Asti-Cuneo CN

Strade Statali

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 32 Ticinese NO

SS 32 Torino - Bardonecchia TO

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 703 Tangenziale Est Novara NO

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 33 del Sempione VB

SS 23 Colle Sestriere TO

Strade Provinciali

SP 3 Sant'Albano Stura CN

SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 14 Castagnole Monferrato AT

SP 142 del Biellese NO

SP 229 Lago d'Orta NO

SP 299 di Alagna NO

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 Tangenziale Bra CN

SP 53 San Giorgio Canavese TO

17/10/2025

Autostrade

A 04 Torino - Milano NO

A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 33 Asti-Cuneo CN

Strade Statali

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 30 Val Bormida AL

SS 32 Ticinese NO

SS 32 Torino - Bardonecchia TO

SS 231 di Santa Vittoria AT

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 703 Tangenziale Est Novara NO

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 23 Colle Sestriere TO

Strade Provinciali

SP 3 Sant'Albano Stura CN

SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 142 del Biellese NO

SP 229 Lago d'Orta NO

SP 299 di Alagna NO

SP 299 di Alagna VC

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 Tangenziale Bra CN

18/10/2025

Autostrade

A 04 Torino - Milano NO

A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

Strade Statali

SS 10 Asti - Torino AT

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 32 Ticinese NO

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 703 Tangenziale Est Novara NO

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 23 Colle Sestriere TO

Strade Provinciali

SP 3 Sant'Albano Stura CN

SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 142 del Biellese NO

SP 229 Lago d'Orta NO

SP 299 di Alagna NO

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 Tangenziale Bra CN

SP 53 San Giorgio Canavese TO

19/10/2025

Autostrade

A 04 Torino - Milano NO

A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

Strade Statali

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 32 Ticinese NO

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 23 Colle Sestriere TO

SS 703 Tangenziale Est Novara NO

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 706 Tangenziale di Asti AT

Strade Provinciali

SP 3 Sant'Albano Stura CN

SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 142 del Biellese NO

SP 166 della Val d'Ossola VB

SP 229 Lago d'Orta NO

SP 299 di Alagna NO

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 Tangenziale Bra CN

SP 53 San Giorgio Canavese TO

Vuoi che lo formatti in colonne (data / tipo strada / denominazione / provincia) per copiarlo facilmente in Excel o CSV?