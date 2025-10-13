Questi gli autovelox attivi in Piemonte fino a domenica 19 ottobre

La Polizia di Stato ha diffuso l’elenco aggiornato delle strade e autostrade che, nel corso della settimana, saranno soggette a controlli della velocità nell’ambito del programma nazionale di prevenzione.
L’iniziativa mira a favorire una guida più sicura e responsabile, promuovendo il rispetto dei limiti di velocità e riducendo così il rischio di incidenti stradali.
Ecco l’elenco delle tratte in cui saranno attivi gli autovelox nei prossimi giorni.
Ecco l’elenco senza punti elenco, ordinato per data e per tipo di strada:
13/10/2025
Autostrade
A 04 Torino - Milano NO
A 06 Torino-Savona CN
A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia AL
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A 32 Torino-Bardonecchia TO
A 33 Asti-Cuneo CN
Strade Statali
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS 21 del Colle della Maddalena CN
SS 28 del Colle di Nava CN
SS 231 di Santa Vittoria AT
SS 231 di Santa Vittoria CN
SS 32 Ticinese NO
SS 703 Tangenziale Est Novara NO
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS 23 Colle Sestriere TO
Strade Provinciali
SP 3 Sant'Albano Stura CN
SP 12 Fondovalle Tanaro CN
SP 142 del Biellese NO
SP 229 Lago d'Orta NO
SP 299 di Alagna NO
SP 422 di Valle Macra CN
SP 661 delle Langhe CN
SP 662 di Savigliano CN
SP 702 Tangenziale Bra CN
SP 53 San Giorgio Canavese TO
14/10/2025
Autostrade
A 04 Torino - Milano NO
A 06 Torino-Savona CN
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A 32 Torino-Bardonecchia TO
A 33 Asti-Cuneo CN
A 26-A7 AL
Strade Statali
SS 10 Asti - Torino AT
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS 21 del Colle della Maddalena CN
SS 28 del Colle di Nava CN
SS 231 di Santa Vittoria CN
SS 32 Ticinese NO
SS 703 Tangenziale Est Novara NO
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS 23 Colle Sestriere TO
Strade Provinciali
SP 3 Sant'Albano Stura CN
SP 12 Fondovalle Tanaro CN
SP 142 del Biellese NO
SP 166 della Val d'Ossola VB
SP 229 Lago d'Orta NO
SP 299 di Alagna NO
SP 422 di Valle Macra CN
SP 661 delle Langhe CN
SP 662 di Savigliano CN
SP 702 Tangenziale Bra CN
SP 53 San Giorgio Canavese TO
15/10/2025
Autostrade
A 04 Torino - Milano NO
A 06 Torino-Savona CN
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A 26-A7 AL
A 32 Torino-Bardonecchia TO
A 33 Asti-Cuneo CN
Strade Statali
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS 21 del Colle della Maddalena CN
SS 28 del Colle di Nava CN
SS 30 Val Bormida AL
SS 32 Ticinese NO
SS 456 AT
SS 231 di Santa Vittoria CN
SS 703 Tangenziale Est Novara NO
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS 23 Colle Sestriere TO
Strade Provinciali
SP 3 Sant'Albano Stura CN
SP 12 Fondovalle Tanaro CN
SP 142 del Biellese NO
SP 229 Lago d'Orta NO
SP 299 di Alagna NO
SP 422 di Valle Macra CN
SP 661 delle Langhe CN
SP 662 di Savigliano CN
SP 702 Tangenziale Bra CN
SP 53 San Giorgio Canavese TO
16/10/2025
Autostrade
A 04 Torino - Milano NO
A 06 Torino-Savona CN
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A 33 Asti-Cuneo CN
Strade Statali
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS 21 del Colle della Maddalena CN
SS 28 del Colle di Nava CN
SS 32 Ticinese NO
SS 32 Torino - Bardonecchia TO
SS 231 di Santa Vittoria CN
SS 703 Tangenziale Est Novara NO
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS 33 del Sempione VB
SS 23 Colle Sestriere TO
Strade Provinciali
SP 3 Sant'Albano Stura CN
SP 12 Fondovalle Tanaro CN
SP 14 Castagnole Monferrato AT
SP 142 del Biellese NO
SP 229 Lago d'Orta NO
SP 299 di Alagna NO
SP 422 di Valle Macra CN
SP 661 delle Langhe CN
SP 662 di Savigliano CN
SP 702 Tangenziale Bra CN
SP 53 San Giorgio Canavese TO
17/10/2025
Autostrade
A 04 Torino - Milano NO
A 06 Torino-Savona CN
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A 33 Asti-Cuneo CN
Strade Statali
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS 21 del Colle della Maddalena CN
SS 28 del Colle di Nava CN
SS 30 Val Bormida AL
SS 32 Ticinese NO
SS 32 Torino - Bardonecchia TO
SS 231 di Santa Vittoria AT
SS 231 di Santa Vittoria CN
SS 703 Tangenziale Est Novara NO
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS 23 Colle Sestriere TO
Strade Provinciali
SP 3 Sant'Albano Stura CN
SP 12 Fondovalle Tanaro CN
SP 142 del Biellese NO
SP 229 Lago d'Orta NO
SP 299 di Alagna NO
SP 299 di Alagna VC
SP 422 di Valle Macra CN
SP 661 delle Langhe CN
SP 662 di Savigliano CN
SP 702 Tangenziale Bra CN
18/10/2025
Autostrade
A 04 Torino - Milano NO
A 06 Torino-Savona CN
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A 32 Torino-Bardonecchia TO
A 33 Asti-Cuneo CN
Strade Statali
SS 10 Asti - Torino AT
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS 21 del Colle della Maddalena CN
SS 28 del Colle di Nava CN
SS 32 Ticinese NO
SS 231 di Santa Vittoria CN
SS 703 Tangenziale Est Novara NO
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS 23 Colle Sestriere TO
Strade Provinciali
SP 3 Sant'Albano Stura CN
SP 12 Fondovalle Tanaro CN
SP 142 del Biellese NO
SP 229 Lago d'Orta NO
SP 299 di Alagna NO
SP 422 di Valle Macra CN
SP 661 delle Langhe CN
SP 662 di Savigliano CN
SP 702 Tangenziale Bra CN
SP 53 San Giorgio Canavese TO
19/10/2025
Autostrade
A 04 Torino - Milano NO
A 06 Torino-Savona CN
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A 32 Torino-Bardonecchia TO
A 33 Asti-Cuneo CN
Strade Statali
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS 21 del Colle della Maddalena CN
SS 28 del Colle di Nava CN
SS 32 Ticinese NO
SS 231 di Santa Vittoria CN
SS 23 Colle Sestriere TO
SS 703 Tangenziale Est Novara NO
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS 706 Tangenziale di Asti AT
Strade Provinciali
SP 3 Sant'Albano Stura CN
SP 12 Fondovalle Tanaro CN
SP 142 del Biellese NO
SP 166 della Val d'Ossola VB
SP 229 Lago d'Orta NO
SP 299 di Alagna NO
SP 422 di Valle Macra CN
SP 661 delle Langhe CN
SP 662 di Savigliano CN
SP 702 Tangenziale Bra CN
SP 53 San Giorgio Canavese TO
