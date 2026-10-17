Meteo, weekend di pioggia nel Vco e nel Novarese: domenica previsto un deciso peggioramento

Fine settimana all'insegna del peggioramento delle condizioni meteorologiche nel Verbano Cusio Ossola e nel Novarese. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, l'alta pressione che ha garantito condizioni di relativa stabilità lascerà progressivamente spazio a una perturbazione in arrivo dalla Francia, accompagnata da correnti umide meridionali.

Sabato 17 ottobre la giornata inizierà con condizioni ancora abbastanza soleggiate sulle Alpi, mentre sulle pianure del Novarese saranno possibili foschie e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Dalle ore centrali è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, fino a cieli generalmente nuvolosi nel pomeriggio e in serata.

Le prime deboli precipitazioni interesseranno i settori alpini e le zone pedemontane, in particolare le aree montane dell'Ossola. Le temperature rimarranno relativamente miti, con valori compresi tra 15 e 21 gradi nel Verbano e tra 13 e 22 gradi nel Novarese. Lo zero termico scenderà progressivamente fino a 3.000-3.100 metri in serata.

Domenica 18 ottobre è atteso un peggioramento più marcato, con cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il territorio e precipitazioni diffuse. Le piogge potranno risultare particolarmente intense tra le Alpi Pennine, Lepontine e il Lago Maggiore, interessando quindi soprattutto il territorio del Verbano Cusio Ossola. Nel Novarese sono previste precipitazioni generalmente più deboli.

In montagna la quota neve potrà abbassarsi fino a 2.000-2.300 metri sui settori settentrionali di confine. Atteso anche un rinforzo dei venti, moderati sulle Alpi e localmente sostenuti sulle pianure nord-orientali e nelle zone pedemontane. Le temperature subiranno una diminuzione, con minime e massime comprese tra 14 e 17 gradi nel Verbano e tra 15 e 18 gradi nel Novarese. Il quadro delineato da Arpa Piemonte indica dunque un sabato ancora parzialmente favorevole alle attività all'aperto, soprattutto al mattino, mentre per domenica si preannuncia una giornata decisamente perturbata, con particolare attenzione alle precipitazioni sulle aree montane e sul Lago Maggiore.