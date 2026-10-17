Ars.Uni.Vco, ancora pochi posti per i corsi gratuiti di inglese e tedesco

Con l’arrivo dell’autunno ripartono due percorsi dedicati a chi desidera avvicinarsi a una nuova lingua o migliorare le proprie competenze in un ambiente stimolante e informale, promossi dall’associazione Ars.Uni.Vco.

Per chi ha già una conoscenza dell’inglese e vuole soprattutto acquisire maggiore sicurezza nel parlare, torna l’English Conversation Class. Il corso offre l’opportunità di esercitarsi nella conversazione, ampliare il proprio vocabolario e rendere più naturale e fluida la comunicazione in inglese. Un percorso pensato per imparare attraverso la pratica e il confronto, superando il timore di sbagliare e utilizzando la lingua in modo concreto. Il corso è gratuito e prevede sei incontri online, il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30, a partire dal 21 ottobre. I posti sono limitati: è obbligatoria l’iscrizione entro il 16 ottobre (qui il link).

Per chi invece parte da zero o desidera costruire solide basi, è in programma il corso base di tedesco. Un primo approccio alla lingua attraverso le principali strutture grammaticali, il lessico di uso quotidiano e le situazioni comunicative più comuni, per iniziare gradualmente a comprendere e utilizzare il tedesco. Il corso, anche in questo caso gratuito, comprende incontri settimanali online, tutti i giovedì dalle 18.30 alle 20.00, a partire dal 22 ottobre. È obbligatoria l’iscrizione entro il 16 ottobre (qui il link).