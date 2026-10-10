IC Domo 2, tre classi premiate al concorso europeo Leonardo 4 Children FOTO E VIDEO

Da Domodossola a Bruxelles per portare i propri progetti sul cambiamento climatico e tornare a casa con importanti riconoscimenti internazionali. È il risultato ottenuto dagli studenti delle classi 3F, 3G e 3H della scuola secondaria di primo grado dell’IC Domo 2, protagonisti del concorso “Leonardo 4 Children 2026”, che premia la creatività dei giovani attraverso l’arte e la narrazione.

Il riconoscimento più prestigioso è andato alla classe 3H, che con il progetto Jack’s Battle, realizzato insieme al professor Lorenzo Blardone, ha conquistato il primo posto europeo nella categoria Fables, ottenendo anche il Diderot Project Special Award.

Premio speciale anche per la 3G, seguita dalla professoressa Federica Zoppis, che ha ricevuto il Matera Film Festival Special Award per l’originalità e la capacità espressiva del lavoro presentato. Un risultato che coinvolge complessivamente tre classi e sessanta studenti, portando il nome della scuola domese in un contesto internazionale.

Il concorso, promosso da Carano 4 Children e ispirato alla figura di Leonardo da Vinci, invita i ragazzi a confrontarsi con le grandi sfide contemporanee attraverso linguaggi creativi. Per l’edizione 2026 il tema scelto è stato il cambiamento climatico, affrontato dagli studenti attraverso percorsi di elaborazione e riflessione.

La partecipazione alla cerimonia di premiazione, in programma a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre, ha richiesto un notevole impegno organizzativo. Accompagnare sessanta alunni e otto docenti nella capitale belga comportava costi significativi e, inizialmente, la trasferta sembrava difficile da realizzare. Un contributo decisivo è arrivato dalla Fondazione Crt, che ha permesso di contenere le spese, insieme alla collaborazione delle famiglie, al sostegno della dirigenza scolastica e alla disponibilità degli insegnanti accompagnatori.

La trasferta è stata anche un’occasione di approfondimento e crescita personale. Oltre a conoscere Bruxelles, gli studenti hanno visitato il Parlamento europeo e alcuni dei luoghi più significativi della città, vivendo un’esperienza concreta di cittadinanza europea.

A poche settimane dalla nascita del nuovo istituto comprensivo Domo 2, i premi conquistati rappresentano un importante motivo di soddisfazione per la scuola e per il territorio ossolano. Un risultato che unisce il lavoro didattico, la creatività degli studenti e la collaborazione necessaria per trasformare un progetto ambizioso in un’esperienza internazionale.