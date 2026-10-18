Crevoladossola, visite guidate alla storica centrale idroelettrica

Un'occasione per conoscere da vicino uno degli edifici storici legati alla produzione di energia elettrica in Ossola. Sabato 14 novembre la centrale idroelettrica di Crevoladossola, conosciuta anche come centrale di Crevolatoce, aprirà le proprie porte al pubblico per una giornata di visite guidate.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola ed Enel Green Power Italia, nell'ambito di un programma di visite dedicate alle centrali idroelettriche del territorio.

Entrata in servizio nel 1925, la centrale fu realizzata per iniziativa di Ettore Conti, imprenditore milanese considerato tra i pionieri dell'elettrificazione italiana, e progettata dall'architetto Piero Portaluppi.

L'edificio si distingue anche per le sue caratteristiche architettoniche, con un utilizzo della pietra particolarmente curato nei dettagli decorativi. Le visite permetteranno ai partecipanti di conoscere la storia della struttura e di osservare gli elementi che ne caratterizzano l'aspetto.

Sono previsti due turni di visita: il primo dalle 10 alle 12 e il secondo dalle 14.30 alle 16.30. Il ritrovo è fissato al cancello principale della centrale, dieci minuti prima dell'orario di inizio.

Ogni turno sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti e potrà accogliere un massimo di 25 persone.

Il costo della visita è di 10 euro per i partecipanti dai 14 anni in su, 8 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni, mentre l'ingresso è gratuito fino ai 5 anni.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata attraverso l'apposito modulo online. Dopo l'iscrizione sarà inviata una mail di conferma con le istruzioni per il pagamento tramite PagoPA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola all'indirizzo comunicazione@areeprotetteossola.it oppure al numero 0324 72572.