La magia del Natale torna alla Torretta di Domodossola con una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie. Domenica 29 novembre Babbo Natale accoglierà i piccoli visitatori per un appuntamento all’insegna del divertimento e dell’atmosfera natalizia, con tante attività e sorprese.

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Domodossola con il patrocinio della città di Domodossola, si svolgerà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.

La Torretta si trasformerà in una casa di Natale dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e ritirare la propria letterina, partecipare ai giochi e divertirsi con le attività organizzate durante la giornata.

Fin dalle 10.00 sono previste la distribuzione di cioccolata calda, vin brûlé per gli adulti, pandoro e panettone, oltre alla visita alla casa di Babbo Natale. Torna anche la Ruota della Fortuna, con un premio garantito per tutti i partecipanti. La mattinata proseguirà con letture di racconti e fiabe natalizie, truccabimbi e, alle 11, baby dance. Alle 12.30 è prevista la chiusura della Torretta per la pausa pomeridiana.

La festa riprenderà alle 14.00 con la riapertura e la possibilità di incontrare nuovamente Babbo Natale, partecipare alla Ruota della Fortuna e gustare i dolci e le bevande calde. Dalle 14.30 spazio alla baby dance, ai giochi natalizi con l’animatrice e al truccabimbi.

Alle 16.30 è in programma un momento musicale con “Racconti di Natale in musica”, proposto dai Vecuos Brass. La giornata si concluderà alle 17.30 con il saluto a Babbo Natale e la chiusura della Torretta.

L’appuntamento è realizzato con il contributo di Domodossola Pro Loco, Città di Domodossola, Lions Club Domodossola e Cislago.