Sarà la musica da film la protagonista del concerto con cui il Civico Corpo Musicale di Domodossola festeggerà Santa Cecilia, patrona dei musicisti. L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle 21.00, nella sala conferenze dell’Unione Montana Valli dell’Ossola, in via Romita 13 a Domodossola.

La serata segnerà anche la prima uscita ufficiale con la banda domese del maestro Simone Morellini, trombettista e docente del liceo musicale di Vercelli, alla guida del complesso in un programma dedicato ad alcune delle colonne sonore più celebri del grande schermo.

Il repertorio accompagnerà il pubblico in un viaggio tra generi ed epoche diverse, dai grandi compositori italiani come Ennio Morricone e Nino Rota alle produzioni cinematografiche più recenti. In programma brani legati a film diventati iconici, dalle avventure dei supereroi Marvel ai Pirati dei Caraibi, passando per La vita è bella, Hallelujah e le musiche di Mary Poppins.

Non mancheranno Captain America March, Great Movie Marches, A Morricone Portrait e The Blues Brothers Revue, in una scaletta che unisce temi epici, melodie indimenticabili e sonorità capaci di evocare immediatamente le immagini e le emozioni del cinema. L'ingresso è libero.