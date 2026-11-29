Musica e solidarietà si incontreranno venerdì 11 dicembre, alle 21, all’auditorium della Scuola media statale Floreanini di Domodossola di via Terracini, per “La musica che si prende cura”, serata benefica a sostegno dell’associazione Angeli dell’Hospice VCO e dei progetti di musicoterapia attivi all’Hospice San Rocco di Verbania.

Ospite d’eccezione sarà Alberto Fortis, cantautore originario di Domodossola, che ha scelto di aderire all’iniziativa con una partecipazione speciale. Non si tratterà di un concerto solista: "Proporrò un mio intervento e presenterò al pubblico due video tratti dal mio nuovo album " spiega Alberto Fortis, che contribuirà così a una serata dedicata al valore della musica nei percorsi di cura e assistenza.

Sul palco si alterneranno diversi musicisti che hanno accolto l’invito a partecipare all’evento. La direzione artistica e la parte vocale saranno affidate a Cristina Meschia, accompagnata al pianoforte da Romano Ricca e al violino da Silvia Arfacchia. Completeranno il programma musicale Fabio De March, Giordano Macrì, Damiano Antonello, Ferdinando Scarfa, Andrea Cerdelli e Federico Cavalli. L’iniziativa vuole sostenere concretamente il lavoro svolto dagli Angeli dell’Hospice VCO e contribuire alla continuità dei progetti di musicoterapia rivolti alle persone assistite presso l’Hospice San Rocco. Un impegno nel quale la musica diventa uno strumento capace di affiancare le cure, offrendo occasioni di ascolto, relazione e benessere.

L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato verrà destinato alle attività assistenziali e ai percorsi di musicoterapia promossi dall’associazione. La serata è realizzata con il sostegno e la collaborazione di Acli Verbano Cusio Ossola, Fap Acli Verbano Cusio Ossola e Fondazione Comunitaria del VCO.