Torna anche quest'inverno Isole di Luce, l'evento diffuso di illuminazione artistica che coinvolgerà alcune delle località più suggestive del Lago Maggiore e del Lago d'Orta. La quarta edizione si svolgerà dal 4 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, trasformando borghi, monumenti e specchi d'acqua in scenari luminosi. L'iniziativa è promossa dal Distretto Turistico dei Laghi, con il sostegno della Regione Piemonte e della Provincia del Verbano Cusio Ossola e la collaborazione dei Comuni di Baveno, Stresa e Verbania. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio paesaggistico e architettonico del territorio, favorendo l'attrattività turistica anche durante i mesi invernali.

Il percorso luminoso coinvolgerà Stresa, con l'Isola Bella e l'Isola dei Pescatori, Baveno, con il complesso monumentale dei Santi Gervaso e Protaso, e Verbania, dove sarà protagonista il Palazzo Municipale. L'iniziativa raggiungerà anche Orta San Giulio, con piazza Motta e l'Isola di San Giulio. A collegare idealmente le diverse installazioni sarà il tema scelto per questa edizione, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale per l'VIII Centenario Francescano, inserendo così il percorso artistico nel contesto delle celebrazioni dedicate al santo.