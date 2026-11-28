Primo fine settimana di eventi a Crevoladossola in attesa delle feste natalizie. Sabato 28 novembre alle 17.30 presso l’area eventi dell’Ossola Outdoor Center si tiene un incontro con l’alpinista Hervè Barmasse, promosso in collaborazione con il Seo Cai di Domodossola e il periodico di cultura alpina Il Rosa. Sempre sabato, alle 21.00 la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospita una serata di musica e festa con il concerto del coro gospel White Spirit.

Domenica 29 novembre alle 18.00, ancora all’Ossola Outdoor Center, il concerto del coro Gaudium: un appuntamento promosso in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.