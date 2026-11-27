Sarà la musica gospel a inaugurare il programma delle manifestazioni natalizie di Crevoladossola. Sabato 28 novembre, alle 21, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospiterà il concerto del Gospel White Spirit Choir, diretto da Emanuela Piccini.

L’appuntamento darà il via a un calendario di iniziative che accompagnerà la comunità fino all’Epifania, con eventi musicali, momenti di incontro e appuntamenti dedicati alla tradizione.

Domenica 6 e domenica 13 dicembre spazio all’accensione delle luminarie nelle frazioni di Pinone e Rido, con cioccolata calda, vin brulé, panettone e lo scambio degli auguri. Sempre domenica 13 dicembre, alle 21, la chiesa ospiterà il concerto natalizio dell’associazione Matibellula, con la partecipazione del Coro Tre Ponti e della Fanfara degli Alpini.