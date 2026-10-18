Fuori di Zucca, un successo nonostante la pioggia: folla a Santa Maria Maggiore

Sole sabato, pioggia domenica. Ma il bilancio resta decisamente positivo. Anche l'edizione 2026 di Fuori di Zucca, la manifestazione autunnale per eccellenza di Santa Maria Maggiore, si chiude con un grande successo di pubblico, nonostante le condizioni meteorologiche abbiano costretto gli organizzatori a rivedere il programma.

La maggior parte degli appuntamenti è stata concentrata nella giornata di sabato, favorita dal bel tempo. Una scelta che si è rivelata vincente: una folla di visitatori ha gremito le vie e le piazze del centro storico del borgo vigezzino, arrivando non soltanto da tutto il Verbano Cusio Ossola, ma anche dalle province limitrofe del Piemonte e della Lombardia e da altre località.

Più sottotono, invece, la giornata di domenica, condizionata dalla pioggia che ha inevitabilmente limitato l'afflusso di pubblico e lo svolgimento delle iniziative.

Nonostante le previsioni meteorologiche sfavorevoli, il Comune di Santa Maria Maggiore ha comunque scelto di mantenere alcuni appuntamenti, pensando in particolare ai residenti, ai villeggianti, ai numerosi gruppi organizzati e ai viaggiatori del Treno del Foliage della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, oltre che ai turisti che avevano già prenotato un soggiorno in Valle Vigezzo.

Una decisione che ha permesso di garantire, seppur in forma ridotta, la continuità della manifestazione anche nella seconda giornata.

Fuori di Zucca archivia così un'altra edizione positiva, confermandosi un appuntamento capace di richiamare numerosi visitatori e di valorizzare Santa Maria Maggiore e l'intera Valle Vigezzo durante la stagione autunnale.

Ma non è finita: gli organizzatori hanno deciso di programmare una giornata extra per sabato 24 ottobre, visto che domenica la pioggia ha costretto a cancellare molti eventi.