Bilancio e regolamenti tra i temi all’ordine del giorno del consiglio provinciale

È convocato per giovedì 22 ottobre alle 9.00, nella sala consiliare della sede di Verbania, il consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola. Tra i principali punti all’ordine del giorno figurano la terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e l’approvazione del bilancio consolidato 2025.

La seduta sarà chiamata a esaminare anche la convenzione tra la provincia del Vco, il comune di Verbania e la città di Cossato per la gestione associata delle funzioni del segretario generale, oltre alla presa d’atto dell’indennità di esproprio relativa ad aree provinciali interessate dai lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente San Giovanni a Intra. All’ordine del giorno anche l’approvazione del nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consiglio provinciale e gli indirizzi per la redazione di un nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.