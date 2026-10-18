I giovani medici evitano gli ospedali pubblici

La difficoltà della sanità pubblica italiana ad attirare nuovi medici comincia già dopo la laurea. È infatti al momento della scelta della scuola di specializzazione che molti giovani professionisti preferiscono orientarsi verso discipline con maggiori prospettive di guadagno, lasciando scoperti numerosi posti nei percorsi formativi destinati a preparare i futuri medici degli ospedali pubblici.
A evidenziarlo sono i dati raccolti da Als Anaao Giovani per Il Sole 24 Ore, che mostrano differenze significative tra le specializzazioni più richieste e quelle che faticano ad attirare candidati.
Tra le discipline meno scelte figurano microbiologia e virologia, farmacologia, patologia clinica, radioterapia, cure primarie e cure palliative. A queste si aggiunge la medicina d'emergenza-urgenza, fondamentale per il funzionamento dei pronto soccorso.
Per alcune di queste specializzazioni, la quota di posti non assegnati varia dal 50% fino all'87%. Si tratta di un dato che mette in evidenza le difficoltà nel formare nuovi professionisti in settori strettamente collegati al Servizio sanitario nazionale.
Alla base delle scelte dei giovani medici ci sarebbero soprattutto le prospettive economiche considerate poco attrattive rispetto ad altri percorsi professionali. Le specializzazioni che offrono maggiori opportunità di lavoro e guadagno al di fuori degli ospedali pubblici risultano infatti più appetibili.
Anche la chirurgia sta perdendo parte della propria capacità di attrarre nuovi specialisti. Tra le possibili ragioni vengono indicati i rischi legati ai contenziosi giudiziari e alle richieste di risarcimento, che possono incidere sulla valutazione del futuro professionale.
Il percorso di specializzazione, che dura generalmente dai tre ai cinque anni, rappresenta una fase decisiva nella formazione dei medici. La mancata assegnazione di una parte consistente dei posti disponibili in alcune discipline rischia quindi di avere conseguenze anche sulla futura disponibilità di personale sanitario.
Il fenomeno evidenzia una criticità che precede l'ingresso nel mondo del lavoro: non soltanto la difficoltà di trattenere i professionisti già impiegati negli ospedali, ma anche quella di convincere i giovani laureati a scegliere le specializzazioni necessarie al funzionamento della sanità pubblica.