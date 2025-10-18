Druogno, il comune pronto a gestire la colonia dopo lo scioglimento del Consorzio

È ormai ufficiale la decisione di sciogliere il Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, presa nei mesi scorsi dall’assemblea. L’ente, che gestisce anche la colonia di Druogno, ha stabilito anche di dismettere la casa vacanze di Cesenatico, che per molti anni ha accolto bambini, anziani e famiglie. Viene dunque da chiedersi se, alla luce di queste decisioni, la stessa sorte toccherà anche alla colonia in Val Vigezzo.

La risposta, per il momento, è no. “Fin da quando è stato deciso lo scioglimento del consorzio – spiega infatti il sindaco Marco Zanoletti – è stato chiesto al comune di prendere in carico la colonia”. Sarà dunque il comune stesso a gestire la struttura, che proseguirà con le sue consuete attività senza importanti cambiamenti.

Rimane, però, un’incognita: quella legata alla lunga battaglia legale tra il comune e il consorzio riguardo a Ici, usi civici e acqua non pagati. “Siamo ancora in attesa della sentenza del Tar – sottolinea il primo cittadino -. Se sarà positiva prenderemo in gestione la colonia. In caso negativo, invece, sarà il consorzio a decidere cosa vorrà farne”.