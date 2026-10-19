Vogogna piange il principe Vitaliano Borromeo Arese: “La sua lungimiranza ha aperto nuove prospettive per il Castello”

Anche il Comune di Vogogna si unisce al cordoglio per la scomparsa del principe Vitaliano Borromeo Arese, ricordandone l'impegno e la lungimiranza nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.
Un legame, quello con Vogogna, che negli ultimi tempi si era rafforzato grazie a un'importante operazione destinata a segnare il futuro di uno dei monumenti più rappresentativi del borgo ossolano: l'affidamento della gestione del Castello di Vogogna a Kaleon S.p.A., con il conseguente ingresso nel circuito Terre Borromeo.
Una scelta che, secondo l'amministrazione comunale, porta anche la firma della visione imprenditoriale del principe, capace di individuare nuove opportunità per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali.
“Per la comunità di Vogogna, il suo nome è legato anche a un passaggio importante per il futuro del Castello, simbolo identitario del paese e testimonianza preziosa della sua storia”, sottolinea il Comune nel messaggio di cordoglio.
L'ingresso nel circuito Terre Borromeo rappresenta infatti un'opportunità significativa per il maniero medievale, che potrà beneficiare dell'appartenenza a una rete di luoghi di grande richiamo storico, artistico e turistico.
“L'Amministrazione comunale desidera esprimere riconoscenza per aver contribuito a delineare questa prospettiva, nella consapevolezza che la valorizzazione dei beni culturali richiede visione, competenza e capacità di guardare al futuro”, si legge ancora nella nota.