La Provincia del Vco ricorda Vitaliano Borromeo, Albertella: “Ha custodito con lungimiranza un'eredità di bellezza”

Anche la Provincia del Verbano Cusio Ossola esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del principe Vitaliano Borromeo Arese, figura di riferimento nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Lago Maggiore. A nome dell'intera comunità provinciale, il presidente Giandomenico Albertella e il Consiglio provinciale si stringono alla famiglia Borromeo, ricordando il contributo dell'imprenditore alla tutela e alla promozione delle bellezze del territorio. “Se ne va una presenza che ha segnato la storia delle nostre sponde e che ha saputo custodire, con discrezione e lungimiranza, un'eredità di bellezza riconosciuta ben oltre i confini del Lago Maggiore”, sottolinea il presidente Albertella.