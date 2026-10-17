Meteo, domenica di maltempo: allerta gialla nel Vco, peggioramento anche nel Novarese

È in arrivo un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Piemonte, con piogge che interesseranno anche il Verbano Cusio Ossola e il Novarese. Per la giornata di domenica 18 ottobre, Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico sulla zona del Toce, che comprende il territorio ossolano e parte del Verbano Cusio Ossola.

Secondo il bollettino diffuso oggi, sabato 17 ottobre, il peggioramento è atteso a partire dalla mattinata di domenica, con precipitazioni più intense e persistenti soprattutto sui settori nordoccidentali e settentrionali della regione. Nel Verbano Cusio Ossola l'attenzione è rivolta in particolare al rischio idrogeologico, con possibili allagamenti localizzati e isolati fenomeni di versante. L'allerta gialla indica la possibilità di criticità circoscritte, che potrebbero interessare soprattutto le aree più vulnerabili del territorio.

Anche il Novarese sarà interessato dal peggioramento meteorologico, ma per la zona della pianura settentrionale, nella quale rientra il territorio novarese, il livello di allerta rimane verde. Non sono dunque segnalate, al momento, particolari criticità idrogeologiche o idrauliche per questa zona. Il bollettino regionale segnala inoltre un'allerta gialla per rischio idrogeologico nelle aree della Valsesia, del Cervo e della Chiusella e nei settori sudorientali del Piemonte, tra Belbo, Bormida e Scrivia. Su questi ultimi territori sono possibili anche temporali localmente molto forti e persistenti, in particolare lungo l'Appennino al confine con la Liguria. Per quanto riguarda il rischio idraulico e quello legato ai temporali, le zone del Vco e del Novarese rimangono in codice verde.

Il maltempo dovrebbe attenuarsi gradualmente nel corso di lunedì 19 ottobre, quando è prevista una generale riduzione dei fenomeni. Arpa Piemonte continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione. Il prossimo aggiornamento del bollettino di allerta è previsto per domenica 18 ottobre entro le ore 13.