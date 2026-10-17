Lutto sul Lago Maggiore, è morto Vitaliano Borromeo Arese, presidente di Kaleon

Lutto sul Lago Maggiore per la scomparsa di Vitaliano Borromeo Arese, presidente del Consiglio di Amministrazione di Kaleon S.p.A., società che gestisce le attività di Terre Borromeo, uno dei principali patrimoni storici, artistici e naturalistici del territorio.

A comunicare la notizia è stata la stessa società, con una nota diffusa oggi, sabato 17 ottobre, da Milano. Imprenditore con una lunga esperienza nei settori industriale, immobiliare e finanziario, Vitaliano Borromeo Arese aveva dedicato gli ultimi quindici anni alla valorizzazione delle bellezze e delle risorse del Lago Maggiore.

Dal 2011 aveva assunto un ruolo centrale nello sviluppo delle attività di Terre Borromeo, contribuendo alla crescita e alla promozione di un patrimonio di grande rilevanza per il turismo e la cultura del territorio. Sotto la sua guida, Kaleon ha intrapreso un percorso di sviluppo culminato il 1° dicembre 2025 con la quotazione in Borsa, un passaggio significativo nella storia della società. Nel comunicare la scomparsa, il Consiglio di Amministrazione, il management e tutti i dipendenti di Kaleon hanno voluto ricordarne lo spirito imprenditoriale, la dedizione e la riservatezza che hanno sempre contraddistinto il suo operato.

La società ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, stringendosi attorno alla madre Bona, alla moglie Marina e ai figli Giberto e Lodovico. Kaleon ha infine precisato che eventuali aggiornamenti relativi alla governance societaria saranno comunicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Con la scomparsa di Vitaliano Borromeo Arese, il Lago Maggiore perde una figura che ha contribuito alla valorizzazione e allo sviluppo di uno dei suoi patrimoni più rappresentativi.