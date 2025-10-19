"Corti di solidarietà": le associazioni si raccontano

È aperta la quarta edizione del bando “Corti di solidarietà…ma non a corto di solidarietà”, il concorso promosso dal Centro servizi per il territorio Novara Vco in collaborazione con il festival internazionale di cortometraggi Malescorto. L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di volontariato e agli enti del terzo settore che abbiano sede nelle province del Vco e di Novara, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il terzo settore attraverso il linguaggio audiovisivo e accompagnare le associazioni nella realizzazione di un cortometraggio che ha come tema il volontariato e le attività svolte per il bene comune.

Per poter partecipare all'iniziativa è obbligatorio partecipare al laboratorio propedeutico dove sarà spiegato, con esempi concreti e pratici, come produrre e proporre un’idea di qualità. Il laboratorio sarà tenuto da Mirko Zullo, regista e scrittore, che dalla prima edizione di “Corti di solidarietà” è tra i professionisti che si occupano di accompagnare le associazioni nella realizzazione dei cortometraggi. Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo entro il 6 novembre. il laboratorio si svolgerà l’11 novembre dalle 9.30 nella sede del Cst a Domodossola (in via Canuto 12).

Gli elaborati andranno poi realizzati e consegnati entro febbraio/aprile 2026 (ulteriori dettagli sui tempi saranno forniti in seguito) e l’evento pubblico di presentazione dei corti si terrà a maggio 2026. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Manuela Rossi all’indirizzo comunicazione.vco@ciesseti.eu oppure al numero 393 3930905.