Il Distretto dei Laghi punta su lagomaggiore.it per promuovere il territorio

Il Distretto Turistico dei Laghi rinnova la propria strategia di promozione del territorio, puntando sul dominio lagomaggiore.it e su una maggiore collaborazione con gli operatori turistici. Il progetto, annunciato dal presidente Antonio Longo Dorni e dal Consiglio di Amministrazione, prevede un aggiornamento della piattaforma digitale dell'ente e l'avvio di nuovi incontri dedicati allo sviluppo turistico dell'area.

Nelle prossime settimane il portale istituzionale farà perno sul dominio lagomaggiore.it, già registrato e di proprietà del Distretto dal 2012. Una scelta che, secondo l'ente, nasce dalla riconoscibilità internazionale del nome Lago Maggiore e dalla sua capacità di attirare l'interesse dei turisti attraverso le ricerche online.

Il rinnovamento interesserà soprattutto la navigazione del sito e l'organizzazione dei contenuti. L'obiettivo è rendere più semplice la ricerca delle informazioni, migliorare gli strumenti digitali a disposizione dei visitatori e dare maggiore visibilità alle proposte turistiche delle diverse stagioni.

In vista dei prossimi mesi, particolare attenzione sarà riservata alle attività all'aria aperta durante l'inverno, agli sport sulla neve e agli appuntamenti del periodo natalizio.

La nuova strategia non riguarderà soltanto il Lago Maggiore. Il dominio sarà infatti utilizzato come punto di riferimento per promuovere anche il Lago d'Orta, il Lago di Mergozzo e le Valli dell'Ossola, valorizzando le diverse località attraverso una comunicazione coordinata.

Accanto all'aggiornamento digitale, il Distretto intende rafforzare il confronto con gli operatori del settore. Il Consiglio di Amministrazione, convocato per mercoledì 21 ottobre, sarà chiamato a deliberare l'avvio di un calendario di incontri sul territorio.

I tavoli di lavoro saranno rivolti agli operatori turistici e avranno l'obiettivo di condividere strategie di comunicazione e sviluppare nuove progettualità, anche in vista delle opportunità offerte dai finanziamenti regionali ed europei, compresi quelli legati al programma Interreg.

L'obiettivo del Distretto Turistico dei Laghi è rafforzare la promozione internazionale della destinazione, migliorando gli strumenti digitali e favorendo una maggiore collaborazione tra le realtà che operano nel settore turistico del territorio.