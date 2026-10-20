Impianti di risalita del Vco, Preioni: “Serve un accordo territoriale per garantire il futuro delle stazioni sciistiche”

L'incontro in Regione Piemonte dedicato al futuro degli impianti di risalita del Verbano Cusio Ossola apre nuove prospettive di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali e operatori privati. A sottolinearlo è il sottosegretario regionale Alberto Preioni, che ribadisce l'importanza di individuare soluzioni condivise per sostenere le stazioni sciistiche del territorio, valorizzando gli investimenti privati. Un riferimento anche alla situazione di Macugnaga e alla vertenza della Piana di Vigezzo.

“L’incontro di oggi in Regione è stato un’importante occasione di confronto con i rappresentanti delle stazioni di risalita del Verbano Cusio Ossola e i sindaci del territorio. Ancora una volta, la Regione dimostra attenzione e disponibilità nell’ascoltare le esigenze delle nostre comunità, come già avvenuto con la questione dei canoni idrici.

Sono fiducioso che anche in questo caso si possa individuare una strada condivisa, capace di offrire una soluzione concreta e risolutiva, attraverso un accordo territoriale che tenga conto delle esigenze delle stazioni sciistiche e del ruolo dei privati che hanno scelto di investire, anche con risorse importanti, nello sviluppo delle nostre montagne.

Parliamo di imprenditori che credono nel territorio e contribuiscono concretamente alla sua crescita economica e turistica. È quindi fondamentale lavorare insieme per valorizzare questi investimenti, sostenere chi crea opportunità e garantire un futuro alle nostre stazioni di risalita.

Per concludere, complimenti al sindaco Candiani per lo stanziamento straordinario ottenuto su Macugnaga. A questo punto è auspicabile l’unità e la collaborazione di tutte le stazioni del Monte Rosa, oltre a una soluzione della vertenza della Piana di Vigezzo”.