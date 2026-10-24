Gasolio agricolo, dal Governo 60 milioni di euro contro il caro carburante: soddisfazione di Coldiretti

Il nuovo intervento da 60 milioni di euro sul gasolio agricolo annunciato dal Governo rappresenta una risposta importante alle richieste avanzate più volte da Coldiretti, da ultimo anche dal palco del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione che si è tenuto a Roma in questi giorni. Un segnale concreto di attenzione verso un settore strategico per il Paese, duramente colpito dall’esplosione dei costi di produzione provocata dalle tensioni internazionali. Le nuove risorse, destinate ad alleggerire il costo del carburante agricolo, rappresentano un sostegno fondamentale per le imprese. E’ stata accolta anche la proposta di Coldiretti di semplificazione delle modalità di erogazione che garantirà liquidità più velocemente alle imprese.

“Questo provvedimento va nella direzione sostenuta da Coldiretti di salvaguardare la salute dei cittadini ed il reddito degli agricoltori – affermano il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Domenico Pautasso - Senza imprese agricole economicamente sostenibili non può esserci produzione di cibo sano, sicuro e di qualità necessario, appunto, a garantire la salute dei cittadini. Per questo è imminente una nostra mobilitazione in Piemonte affinché la Regione intervenga con lo stanziamento di risorse immediate che possano contenere il caro gasolio”.