"A novembre depositerò la proposta per garantire al Vco un seggio in Regione"

"La mia proposta è di rinunciare a un posto per destinare un seggio al Vco in Regione, Vco che altrimenti non ha rappresentanza". Così aveva detto lo scorso agosto l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, intervenendo al dibattito alla Festa dell’Unità organizzata dal Pd. Una dichiarazione fatta durante il confronto sulla sanità con Gianna Pentenero, capogruppo Pd in Piemonte.

Che fine ha fatto la proposta dell’assessore regionale Federico Riboldi fatta lo scorso agosto? Ce lo dice Riboldi che avevamo sentito in queste ore sul probema ospedale unico.

"Ribadisco quanto detto - dice l'assessore - Sto avendo interlocuzioni e voglio che si sappia perché devo riuscire ad avere una concordia tra le parti. Perché, ricordo, che oltre a me la promessa era arrivata allora anche da Gianna Pentenero, capogruppo del Pd in regione. Non è una proposta solo di Fratelli d’Italia ma è un mix. Io ho lanciato l’idea e spero che il Pd non si tiri indietro. Io intanto ho già scritto la proposta e la depositerò entro il mese di novembre per poter dare un contributo al Verbano Cusio Ossola".