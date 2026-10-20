Impianti sciistici, Pizzi scrive ad Albertella e Cirio: “Domodossola non parteciperà alla riunione”

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi interviene sul protocollo d’intesa relativo agli impianti sciistici con una lettera indirizzata al presidente della Provincia Giandomenico Albertella e, per conoscenza, al presidente della Regione Alberto Cirio. Pizzi esprime alcune perplessità sul percorso intrapreso e sulle competenze istituzionali, comunicando la decisione di non partecipare, almeno per il momento, alla riunione prevista. Di seguito il testo integrale della lettera.



Ecco il testo integrale della lettera del sindaco domese:



Gentile Presidente, mi vedo innanzitutto costretto a evidenziare di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. D’altronde non si ravvede quale dovrebbe essere l’effettiva competenza del Comune di Domodossola nell’attuazione del Protocollo d’intesa in oggetto, sottoscritto da Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola. Inoltre, da quanto letto sugli organi di informazione, il percorso condiviso da Regione, Provincia e privati che ha portato alla firma del Protocollo sembra presentarsi, a mio modesto parere, piuttosto irrituale per alcuni aspetti, senza dimenticare che l’operazione prospettata, da quanto riferito dal Sottosegretario Alberto Preioni in un’intervista agli organi di informazione, ha sollevato perplessità anche in enti come Finpiemonte S.p.A. Non può che sollevare interrogativi e confusione anche il fatto che una questione così delicata, tra fallimenti di privati e richieste di contributi per milioni di euro, veda tanto attivismo da parte dell’Assessore alla Sanità Federico Riboldi, attivismo peraltro evidenziato dagli organi di informazione anche in considerazione del suo stretto legame con Angelo Tandurella, segretario politico del VCO di Fratelli d’Italia (partito dell’Assessore) ma anche manager della Holding capitanata da Paolo Zanghieri, imprenditore che fin dall’inizio è stato in prima linea con Lei, Presidente Alberella, nel proporre questa operazione alla Regione Piemonte. Sono circostanze e collegamenti riportati dagli organi di informazione che rendono a mio avviso naturale domandarsi, senza chiaramente formulare alcun giudizio sulle persone coinvolte e la legittimità delle procedure, quali siano le ragioni istituzionali di un coinvolgimento così marcato dell’Assessore Riboldi: cosa c’entra la sanità con gli impianti sciistici, materia che non rientra nelle sue deleghe? In sintesi, comunque, spetta ai firmatari del Protocollo attuare quanto ipotizzato, procedendo poi nel concreto all’erogazione delle milionarie cifre di contributo nel puntuale rispetto delle normative e delle procedure vigenti, se possibile: tutto il resto sono chiacchiere al vento. Lo sviluppo dei territori montani è certamente un obiettivo caro a tutti, ma che deve essere perseguito attraverso progetti solidi e sostenibili. Non ritengo quindi opportuno prudenzialmente, perlomeno al momento, che il Comune di Domodossola partecipi alla riunione in oggetto.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Lucio Pizzi