Cronaca | 24 ottobre 2025, 10:00

La guardia di finanza tutela il made in Italy: da inizio anno sequestrati 527 milioni di beni contraffatti

Nei quotidiani controlli sulla sicurezza dei prodotti, le fiamme gialle hanno denunciato 3.344 responsabili

La quinta edizione della "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti” - evento, organizzato dal Mimit in collaborazione con il ministero dell'istruzione e del merito, che oggi si terrà a Bari presso la Legione Allievi della guardia di finanza - rappresenta l'occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle a contrasto del fenomeno della contraffazione e a tutela del made in Italy e della sicurezza dei prodotti. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025, i reparti del corpo hanno eseguito circa 9.000 interventi, che hanno portato al sequestro di quasi 527 milioni di beni, tra prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza. Sono 3.344 i responsabili denunciati.

In particolare, nel corso dell'anno, i finanzieri hanno: sequestrato 48 milioni di prodotti contraffatti e denunciato 2.600 soggetti; eseguito 542 interventi a tutela del made in Italy, con il sequestro di 28 milioni di articoli falsamente etichettati come italiani e 90 persone segnalate all’autorità giudiziaria; condotto 3.696 controlli sulla sicurezza dei prodotti, che hanno portato al sequestro di oltre 450 milioni di articoli non conformi e alla denuncia di 580 responsabili; contestato 1.609 violazioni a consumatori consapevoli dell’acquisto di beni falsi, con sanzioni fino a 7.000 euro.

Il corpo collabora stabilmente con Europol, Interpol, Olaf e l’Organizzazione Mondiale delle Dogane, partecipando a operazioni congiunte e “Joint Investigation Teams”. Cresce anche il contrasto alla contraffazione online, con monitoraggi sul web e nel dark web per individuare venditori e piattaforme illegali che sfruttano marketplace e social network per la vendita di prodotti falsi. La produzione delle merci contraffatte proviene principalmente da Cina, Hong Kong e Turchia.

Comunicato Stampa Guardia di Finanza

