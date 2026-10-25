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Cronaca | 25 ottobre 2026, 18:20

Mergozzo, sospetta intossicazione da monossido di carbonio: tre persone soccorse

Intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario in via Strada Vecchia

Mergozzo, sospetta intossicazione da monossido di carbonio: tre persone soccorse

Intervento dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola e del personale sanitario nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, a Mergozzo, in via Strada Vecchia, a seguito di una segnalazione per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione. Tre persone sono state soccorse e trasportate presso l’ospedale Castelli di Verbania per gli accertamenti del caso.

Le verifiche strumentali effettuate dai Vigili del Fuoco hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione, e pertanto  si è provveduto a disattivare l’impianto di produzione calore presente.

Comunicato Stampa Vigili del Fuoco

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