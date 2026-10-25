Mergozzo, sospetta intossicazione da monossido di carbonio: tre persone soccorse

Intervento dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola e del personale sanitario nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, a Mergozzo, in via Strada Vecchia, a seguito di una segnalazione per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione. Tre persone sono state soccorse e trasportate presso l’ospedale Castelli di Verbania per gli accertamenti del caso.

Le verifiche strumentali effettuate dai Vigili del Fuoco hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione, e pertanto si è provveduto a disattivare l’impianto di produzione calore presente.