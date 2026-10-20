Oggi l'ultimo saluto a Fabio Giovanella, per 26 anni punto di riferimento del Parco Val Grande

Si terranno oggi, martedì 20 ottobre, alle 16 nella basilica di San Vittore a Intra, i funerali di Fabio Giovanella, scomparso a 59 anni. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Verbania e nel Verbano Cusio Ossola, in particolare tra i colleghi dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande, dove aveva lavorato per 26 anni.

Una lunga esperienza professionale durante la quale Giovanella aveva contribuito alle attività e alla crescita dell'Ente, diventando un punto di riferimento per le persone che avevano condiviso con lui il lavoro quotidiano.

"È un giorno di profondo dolore per l'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Ci ha lasciati il caro Fabio Giovanella", si legge nel messaggio pubblicato dall'Ente.

"Per 26 anni Fabio è stato molto più di un collega: è stato un punto di riferimento fondamentale per la vita del nostro Parco. Con il suo lavoro, il suo impegno costante e la sua grande generosità ha dato un contributo inestimabile alla crescita dell'Ente".

Nel ricordo dei colleghi emergono soprattutto le sue qualità umane. "Ma di Fabio ricorderemo soprattutto la straordinaria umanità, la solarità e quell'ottimismo contagioso con cui sapeva illuminare anche le giornate più complesse. La sua presenza è stata un dono per tutti noi".

La presidenza, la direzione, il consiglio e il personale del Parco hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia e ai suoi cari.

Fabio Giovanella lascia il marito Jacopo e i fratelli Damiano e Luca. Nel pomeriggio di oggi, nella basilica di San Vittore, familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto potranno rivolgergli l'ultimo saluto.