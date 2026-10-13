Danneggiano una telecamera di videosorveglianza del comune: denunciati tre giovani a Domodossola

Tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, hanno danneggiato una telecamera dell’impianto di videosorveglianza del comune di Domodossola. In meno di ventiquattro ore, la polizia locale li ha identificati.

I tre giovani, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, hanno dapprima scagliato una pianta, strappata da una fioriera, contro la telecamera poi, a più riprese, hanno divelto l’apparecchiatura elettronica dal muro ove era stata collocata per riprendere una piazza cittadina, nell’ambito del Patto per la Sicurezza Integrata Custodes Domus stipulato con la Prefettura del Vco e le altre forze dell’ordine.

Il sistema di registrazione ha conservato accuratamente tutte le fasi dell’accaduto e le immagini degli autori del danneggiamento, ai fini della loro identificazione. Il personale del corpo di polizia locale di Domodossola li ha individuati in pochissime ore, grazie anche alla preziosa e costante collaborazione con le altre forze di polizia che operano sul territorio.

Il minorenne ed i due maggiorenni sono stati deferiti all’autorità giudiziaria con l’accusa di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico. L’ente comunale si è già attivato per la quantificazione del danno che ammonta ad alcune migliaia di euro, ai fini di attivare la procedura risarcimento a carico dei responsabili, in concorso tra loro, e per il più celere ripristino dell’apparecchi.