Beura e Vogogna piangono Claudio Casarotti, storico commerciante calzaturiero

Beura e Vogogna piangono la scomparsa di Claudio Casarotti, 64 anni, commerciante di terza generazione, che per anni ha portato avanti la tradizione di famiglia nel settore delle calzature. Ex titolare del negozio Geox di via Marconi a Domodossola, aveva anche condiviso con il fratello l'attività Casarotti Calzature a Vogogna, proseguendo un percorso professionale iniziato dal nonno e dal padre.

Il lavoro aveva rappresentato una parte importante della sua vita, affrontato con impegno e dedizione. Accanto all'attività commerciale, Claudio coltivava il piacere della convivialità e dello stare insieme. Amava la buona tavola, la compagnia degli amici e i momenti trascorsi in allegria. Persona solare, sorridente e disponibile, era apprezzato per il suo carattere aperto e la capacità di entrare in relazione con tutti.

Era inoltre socio fondatore e socio del Comitato San Martino di Genestredo, oltre che del circolo della frazione, realtà alle quali era legato e nelle quali aveva trovato occasioni di incontro e partecipazione.

Claudio era malato da qualche tempo. Lascia la moglie Leila e i figli Christian e Lorenzo, ai quali si stringono in queste ore il cordoglio e l'affetto di quanti lo hanno conosciuto. La salma sarà composta nella camera ardente di Trontano. Il rosario sarà recitato venerdì 16 ottobre alle 20.00, mentre il funerale sarà celebrato sabato 17 ottobre alle 16.00 nella chiesa di Beura.