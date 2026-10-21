 / Cronaca

Cronaca | 21 ottobre 2026, 18:28

Incidente sulla statale del Sempione a Villadossola, intervengono ambulanza e vigili del fuoco

Un'utilitaria coinvolta nel sinistro nei pressi del distributore di carburante. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, lungo la statale del Sempione, poco prima dello svincolo di Villadossola, nei pressi del distributore di carburante.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un'utilitaria. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Corpo volontari di Villadossola per prestare soccorso all'automobilista, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e ad accertarne le cause. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore