Incidente sulla statale del Sempione a Villadossola, intervengono ambulanza e vigili del fuoco

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, lungo la statale del Sempione, poco prima dello svincolo di Villadossola, nei pressi del distributore di carburante.
Nel sinistro è rimasta coinvolta un'utilitaria. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Corpo volontari di Villadossola per prestare soccorso all'automobilista, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola.
Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e ad accertarne le cause.